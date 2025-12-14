Luego de la polémica que se dio en la venta de boletos para el partido amistoso México vs Portugal salió a la luz un nuevo escándalo con Fanki, boletera encargada de vender las entradas para el encuentro.

Para poner en contexto, Fanki recién incursionó como boletera de la Selección Mexicana, vendió boletos para el partido ante Uruguay en el TSM Corona y ahora fue la designada para el partido ante Portugal con el que se reinaugurará el Estadio Azteca en marzo de 2026.

Este estreno de la empresa colombiana ha causado caos y desorden durante la preventa y venta general para el juego ante los lusitanos pero no es la primera vez que presenta fallas ya que ahora revelan que un club grande hasta rompió contrato con la boletera.

Revelan que un club grande rompió con Fanki por problemas en su servicio

Fanki boletera encargada de vender los accesos a los partidos de local de Atlas y Club Santos, equipos propiedad de Grupo Orlegi, fue la encargada de vender boletos para el México vs Portugal pero desde el primer día de preventa presentó problemas.

En redes sociales los fans explotaron ante los errores que presentó Fanki y entre las múltiples quejas también se reveló que este mismo año la boletera tuvo fallos con Atlético Nacional, uno de los clubes grandes de Colombia.

“Fanki es una basura, los hinchas de atlético nacional tuvimos muchos problemas con ellos y por eso el club canceló anticipadamente el contrato” escribió un usuario de X que resultó ser fan de Los Verdolagas.

Revelan nuevo escándalo de Fanki con club colombiano (captura de pantalla)

Fue en julio de este año cuando Atlético Nacional finalizó su contrato con la boletera colombiana ante múltiples quejas de los fans, por lo que ahora el club maneja su propia boletería a través de su sistema Tribuna Verde.

Fanki anuncia boletos agotados para el partido amistoso México vs Portugal

Este sábado 13 de diciembre arrancó la venta general de boletos para el México vs Portugal, la tercera y última fase del proceso que puso a disposición Fanki pero tan solo tres horas después del arranque de la misma la boletera anunció que se agotaron.

“Afición Mexicana, informamos que los boletos se agotaron en tiempo récord. Más de 1 millón de aficionados intentaron asegurar su lugar para presenciar este encuentro y formar parte de un momento histórico del futbol” informaron por medio de un comunicado.