Este sábado 13 de diciembre arrancó la venta general de boletos para el México vs Portugal, partido amistoso con el que se reinaugurará el Estadio Azteca y por el que los fans estaban muy ilusionados de ver a Cristiano Ronaldo en la CDMX.

Sin embargo, cómo ocurrió desde el primer día de la preventa para derechohabientes de Banorte, la fila virtual de Fanki era larguísima y tan solo tres horas después de que dio inicio la venta, la boletera anunció las entradas agotadas.

De inmediato los fans explotaron en redes sociales contra Fanki y hasta hubo algunos que volvieron a pedir la intervención de Profeco ya que reportan movimientos sospechosos en la venta de boletos del encuentro.

Fanki anuncia “boletos agotados” para el México vs Portugal y fans explotan

Fanki, boletera encargada de vender las entradas para el partido amistoso de México vs Portugal con el que se reinaugurará el Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo de 2026, anunció que ya no hay más boletos disponibles.

El anuncio de “boletos agotados” hizo que los fans que no pudieron adquirir entradas explotaran en contra de Fanki, boletera que informó que más de 1 millón de aficionados intentaron adquirir una entrada para el duelo.

“Ojalá sea su última venta del Estadio Banorte”, “El cinismo y la desvergüenza de @Fankisports”, “Eres una porquería nunca avanzó la fila de espera entré a las 8am”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en los citados de la publicación de X.

Y es que luego de las múltiples quejas que hubo en redes sociales desde el pasado miércoles 10 de diciembre, día en el que supuestamente iniciaba la preventa Banorte, Fanki bloqueó las respuestas a sus publicaciones por ello todos se dirigen a ellos por medio de tuits citados.

Fans piden que Profeco investigue a Fanki por posible corrupción en la venta de boletos para el México vs Portugal

Ya no hay boletos para el México vs Portugal, un partido de alta demanda debido a que será la primera vez que Cristiano Ronaldo visitará el país y lo hará en una cancha histórica como lo es el Estadio Azteca, por lo que en el primer día de preventa los fans tumbaron el sitio web de Fanki.

En un comunicado Fanki informó que decidió cancelar la preventa de ese día para garantizar la seguridad y control del sitio web para que los fans pudieran comprar su entrada pero en los días siguientes se siguieron reportando fallas.

Ahora que se agotaron los boletos para este encuentro histórico los fans están arrobando a la Profeco en redes para que investigue Fanki por posible corrupción en la venta:

“@Profeco aquí huele a corrupción en su estado más deplorable”, “@Profeco necesitas investigar esto, yo entré en la fila a la hora de inicio de venta en lugar 1165 a las 9:05am y no alcancé ningún boleto”.