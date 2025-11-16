La ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 enfrentó a las Selecciones de Francia y Colombia en un partido que terminó con marcador de 2-0 favorable a los galos, que ahora se enfrentarán a Brasil en octavos de final, mientras que los cafetaleros volverán a casa tras la derrota, además de haber protagonizado una tremenda campal.

Minutos después de que terminara el partido, los jugadores de Francia y Colombia comenzaron a discutir para luego pasar al intercambio de empujones. En las imágenes de la campal, se ve a jugadores franceses que corren y esquivan a los colombianos hasta llegar el fondo del campo, a unos cuantos metros de donde jugaban México y Argentina en otro de los duelos eliminatorios del Mundial Sub-17.

Campal de Francia vs Colombia se volvió viral

El periodista Loïc Tanzi fue quien gran grabó la campal entre Francia y Colombia que a la postre se volvió viral y relató que las familias de los jugadores no saltaron al campo para agredir a los jugadores colombianos, lo que buscaban era defender a los galos.

“Un vídeo de lo ocurrido ayer tras el partido de octavos de final del Mundial Sub-17 contra Colombia. Las familias de los jugadores no saltaron al campo para atacar a los colombianos, sino para defender a los franceses”, relató el periodista sobre la campal entre Francia y Colombia que se volvió viral en el Mundial Sub-17.

Sin posturas por la campal entre Francia y Colombia

Es importante mencionar que, luego de lo sucedido en la campal entre Francia y Colombia, ninguna de las dos federaciones implicadas emitió postura alguna por este hecho que dio la vuelta al mundo rápidamente.

Mientras tanto, Colombia ya se despidió del torneo en Qatar, mientras que Francia tendrá un duro encuentro frente a su similar de Brasil el próximo martes 18 de noviembre.

Fecha y hora del Francia vs Brasil del Mundial Sub-17

El partido entre Francia y Brasil correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-17 se llevará a cabo el próximo martes 18 de noviembre en punto de las 7:30 hrs (tiempo del centro de México).

El Francia vs Colombia de octavos de final del Mundial Sub-17 será uno de los cuatro partidos de esta instancia que se juegue el martes 18 de noviembre, los otros son: Uganda vs Burkina Faso, Italia vs Uzbekistán y México vs Portugal.