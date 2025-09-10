La actividad de la Fecha FIFA continúa y a falta de eliminatorias por ser uno de los anfitriones del Mundial 2026, Estados Unidos encara partidos amistosos que le permitan prepararse para la justa que comenzará en junio del año entrante, como el que sostuvo este 9 de septiembre frente a Japón, donde el jugador de América, Alejandro Zendejas, se hizo presente un golazo.

Luego del empate sin goles ante México, Japón fue sinodal de los Estados Unidos que buscaban dejar una mejor cara que la exhibida días atrás cuando perdieron con Corea del Sur. Esta vez, el técnico Mauricio Pochettino confió en el mediocampista de América, Alejandro Zendejas, quien le respondió con un auténtico golazo que rompió el cero.

Cabe mencionar que Zendejas busca aprovechar una oportunidad que no se le había dado de manera recurrente en el ciclo de Pochettino al frente del equipo de las barras y las estrellas, por lo que cada minuto bien exprimido dentro del terreno de juego lo pondrá con altas posibilidades de ser considerado para la convocatoria del Mundial 2026.

Estados Unidos le ganó a Japón en partido amistoso

En líneas generales, Estados Unidos le ganó a Japón en este partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 y con ello, terminaron la Fecha FIFA con un saldo de una derrota y una victoria en contra de equipos asiáticos.

Como ya se mencionó, Alejandro Zendejas hizo el gol con el cual Estados Unidos rompió el cero y posteriormente, ya en el segundo tiempo, Folarin Balogun se encargó de poner cifras definitivas sobre su similar de Japón. 2-0 para el equipo norteamericano que venía con una seguidilla negativa de resultados.

Ahora, Estados Unidos trabajará en cerrar un rival europeo para la última Fecha FIFA antes de la Copa del Mundo. En ese sentido, Portugal es la opción que más les interesa, pero también tienen en agenda a Bélgica.

Zendejas marca con Estados Unidos.



pic.twitter.com/rZVcv3g9fn — Analista América (@Stats_CAmerica) September 10, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Zendejas con Estados Unidos?

Con la actuación ante Japón, Alejandro Zendejas espera haber llenado el ojo del técnico Mauricio Pochettino y con ello, volver a ser llamado para los partidos amistosos que Estados Unidos tendrá el próximo mes de octubre.

El 10 de octubre, Estados Unidos se medirá ante Ecuador y cuatro días más tarde, se enfrentarán a Australia. Ahí, Alejandro Zendejas espera estar con la camiseta de las barras y las estrellas para pelear por un lugar de cara al Mundial 2026.

Mientras tanto, en América ya esperan de regreso a Alejandro Zendejas, uno de sus jugadores más importantes al cual desean tener en las mejores condiciones para disputar una nueva edición del Clásico Nacional en contra de Chivas el próximo fin de semana.