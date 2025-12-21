Este sábado 20 de diciembre se llevó a cabo Guerra de Titanes, uno de los eventos programados de la AAA que tuvo la presencia de algunas de sus figuras como La Parka y Mr. Iguana y a la cual se dio cita el Canelo Álvarez.

La presencia del boxeador tapatío sorprendió a los luchadores de la AAA y a la gente que acudió a ver a sus ídolos en la Arena Guadalajara, ya que de inmediato le aplaudieron y la multitud se desbordó en gritos.

Lo que confirma que la gente sigue apoyando al Canelo a pesar de que en su última pelea ante Terence Crawford perdió todos sus títulos y cinturones por decisión unánime, reafirmando así que ya se consolidó como una leyenda del deporte mexicano.

Canelo Álvarez aparece de la nada en las luchitas; así salió con La Parka y Mr. Iguana

Los eventos de lucha libre siempre están abiertos a sorpresas y eso ocurrió este sábado al término de la primera pelea de Guerra de Titanes que protagonizaron La Parka, Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Octagón Jr.

Luego de que el equipo de luchadores mexicanos se llevó la victoria, La Parka se acercó al público e invitó a un niño que llevaba la máscara de la calaca al centro del ring para bailar junto al luchador, regresó al pequeño a la grada y después apareció otra persona enmascarada.

No se trataba de cualquier asistente, sino que debajo de la máscara estaba el Canelo Álvarez, quien se quitó la protección del rostro provocando una de las ovaciones más grandes de la noche que se vivió en la Arena Guadalajara.

Tras revelar su identidad el Canelo Álvarez fue abordado por el resto del elenco de AAA, como Octagón Jr. y Mr. Iguana, quienes saludaron y le dieron un abrazo a uno de los íconos del deporte nacional.

Canelo Álvarez y el guiño que lanzó a la empresa de lucha libre WWE

La asistencia del Canelo Álvarez a un evento de lucha libre revivió las declaraciones que el propio pugilista realizó el pasado mes de junio cuando reveló que estaba en pláticas con la WWE para una aparición.

Fue antes de su pelea ante Terence Crawford cuando el tapatío mencionó: “Hemos hablado de eso, tal vez me vean en la WWE, en algún momento”, por lo que su invitación a la Arena Guadalajara fue interpretada por algunos como un guiño hacia la empresa.