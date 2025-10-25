El Mazatlán FC recibió al América en la Jornada 15 de la Liga MX, y la fiesta en el Estadio El Encanto hizo vibrar a 18 mil personas en el inmueble de los Cañoneros.

Un vibrante partido protagonizado en la cancha del Estadio El Encanto por el Mazatlán FC y el América, que terminó con empate a dos goles y una fiesta redonda dentro y fuera del inmueble.

Una fiesta redonda de El Encanto con más de 18 mil personas que vieron el Mazatlán FC vs América

La emoción por el esperado duelo Mazatlán FC vs América explotó desde temprana hora afuera y adentro del Estadio El Encanto, con gritos, música y la efervescencia de más de 18 mil personas.

El Estadio El Encanto, casa del Mazatlán FC en la Perla del Pacífico fue una fiesta total, con la ilusión de las personas para salir a festejar el triunfo de su equipo favorito en el malecón.

Una fiesta bien resguardada por Gobierno del Estado de Mazatlán, que ubicó de manera estratégica en los alrededores del estadio y las zonas de fiesta a elementos de seguridad, protección civil y cuerpos de auxilio.

La fiesta en El Encanto benefició a todo Mazatlán

La fiesta en El Encanto incluyó a los 18 mil aficionados que asistieron al estadio para ver el Mazatlán FC vs América, pero gracias a los turistas y locales, se generó una importante derrama económica.

Situación que se repitió en los diferentes bares y restaurantes de Mazatlán, a donde acudieron cientos de personas para celebrar su pasión por el futbol, ya sea con los colores del América o del Mazatlán FC.

En familia o con amigos, nadie se quido perder la fiesta provocada por el Mazatlán FC vs América en el Estadio El Encanto.

Así es como, la diversificación del turismo ha permitido a Sinaloa aprovechar al máximo la infraestructura de Mazatlán y desarrollar nuevas oportunidades de negocio mientras mejora el nivel de las experiencias disponibles.

Así quedó el partido Mazatlán FC vs América en el Estadio El Encanto

América rescató un empate a dos goles en la cancha del Estadio El Encanto, gracias a un enorme tanto de Brian Rodríguez, que no pudo evitar el Mazatlán FC.

El Mazatlán FC dio una gran partido ante el América y estuvo cerca de quedarse con los tres puntos en su cancha.