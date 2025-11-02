Los cruces de cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil ya están definidos, y el enfrentamiento entre América y Rayadas se perfila como el más llamativo.

Tras 17 jornadas de la Fase Regular, los mejores 8 equipos del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se enfrentarán para definir a las nuevas campeonas del torneo.

América y Rayadas se verán las caras en uno de los duelos más esperados, una serie que promete futbol de alto nivel en la Liguilla.

Liga MX Femenil: Definidos los cuartos de final del Apertura 2025

Los ocho mejores equipos del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil están listos para disputar los cuartos de final, una fase que promete intensidad y varios choques de poder.

Tigres, como líder general del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, parte como favorito ante FC Juárez, mientras que Pachuca buscará hacer valer su buen cierre de torneo frente a un Cruz Azul que llega con la ilusión de dar la sorpresa.

En otro duelo, América y Rayadas protagonizarán la serie más equilibrada de la ronda. Dos equipos con plantillas experimentadas se medirán en una eliminatoria que podría definirse por detalles.

Finalmente, Toluca y Chivas completan la lista con un duelo que enfrenta a dos equipos que dieron mucho de qué hablar durante la fase regular.

Así se jugarán los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil:

(1) Club Tigres vs FC Juárez (8)

(2) CF Pachuca vs Cruz Azul (7)

(3) Club América vs Rayadas de Monterrey (6)

(4) Deportivo Toluca vs Club Chivas (5)

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

La Liga MX Femenil aún no ha confirmado oficialmente las fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025.

Siguiendo la dinámica de torneos anteriores de la Liga MX Femenil, se estima que los encuentros podrían desarrollarse entre el 5 y el 10 de noviembre, con cada serie disputando un partido de ida y otro de vuelta.

Los cuartos de final marcarán el inicio de la etapa decisiva del torneo, y aunque las fechas exactas están por definirse, la expectativa crece entre las aficiones de los equipos.