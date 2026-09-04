Un jugador de las fuerzas básicas de Piratas FC de la Liga de Expansión murió este viernes 4 de septiembre antes de comenzar el entrenamiento, según varios reportes de prensa.

Según información publicada por medios de Veracruz, el joven elemento del Piratas FC comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció previo al inicio de la práctica. Fue llevado a la Cruz Roja, donde se confirmó su fallecimiento

La posible razón de la muerte del jugador del Piratas FC

El jugador de entre 15 y 16 años de edad de Piratas FC murió tras desvanecerse de manera repentina en el terreno de juego.

Fue llevado de urgencia a una clínica de la Cruz Roja Mexicana en el puerto de Veracruz, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Extraoficialmente se ha mencionado la posibilidad de un golpe de calor o un infarto fulminante, aunque las autoridades y el club aún no han emitido un dictamen médico oficial.

Revelan el posible nombre del jugador de Piratas FC que murió

De acuerdo al periodista Ignacio Suárez, el jugador del Piratas FC que murió respondía al nombre de Gael “N”.

Suárez también comentó en un posible golpe de calor fue la causa de la muerte del joven futbolista, y confirmó que fue trasladado a la Cruz Roja.

El periodista instó a la Federación Mexicana de Futbol a tomar cartas en el asunto para aclarar lo sucedido.

Piratas FC es un equipo activo en la Liga de Expansión MX, que se ubica en la novena posición con 8 unidades.