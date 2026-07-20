Kevin Keegan, el legendario ex futbolista y entrenador inglés murió este lunes 20 de julio de 2026, a los 75 años de edad.

La familia de Keegan confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial.

“Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75. Kevin, un doble ganador del Balón de Oro, fue un esposo, padre y abuelo muy querido” Familia de Kevin Keegan

¿De qué murió el ex jugador Kevin Keegan?

La familia de Kevin Keegan explicó en un comunicado que el ex jugador perdió la batalla contra un cáncer de estómago en etapa cuatro que le había sido diagnosticado a principios de 2026.

Rodeado rodeado de su esposa y sus hijas murió Kevin Keegan, quien fue reconocido en el futbol de Inglaterra.

Kevin Keegan había confirmado que padecía cáncer

El ex futbolista y ex entrenador Kevin Keegan, aceptó que tenía cáncer hace unas semanas, después de que su familia hizo público en febrero que padecía la enfermedad.

“Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer. He contactado con un médico de primer nivel para luchar con lo que tengo, que es cáncer en etapa cuatro” Kevin Keegan, ex jugador inglés

El legado de Kevin Keegan en el futbol mundial

Kevin Keegan ganó el Balón de Oro de forma consecutiva en 1978 y 1979 mientras militaba en el Hamburgo.

Keegan fue leyenda del Liverpool, equipo con el que ganó tres títulos de la Primera División, una FA Cup, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.

También fue figura del Newcastle, club en el que brilló como jugador y posteriormente como entrenador, liderando al recordado equipo subcampeón de la Premier League conocido como The Entertainers.