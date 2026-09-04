FC Juárez vs Pachuca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Pronóstico es 1-0 para los fronterizos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico de la Jornada 7 de la Liga MX

FC Juárez 1-0 Pachuca es el pronóstico del partido en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: FC Juárez 1-0 Pachuca.

FC Juárez vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Pachuca, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

  • Portero: Sebastián Jurado
  • Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho, Rodolfo Pizarro y José Luis Rodríguez Francis
  • Delanteros: Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán

Pachuca

  • Portero: Carlos Moreno
  • Defensas: Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Carlos Adrián Sánchez
  • Mediocampistas: Christian Rivera, Elías Montiel y Alán Bautista
  • Delanteros: Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón

FC Juárez vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

FC Juárez vs Pachuca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 4 e septiembre a las 21:00 horas por Canal 7 y Fox One.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Canal 7 y Fox One