FC Juárez vs Pachuca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Pronóstico es 1-0 para los fronterizos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Pachuca: Pronóstico de la Jornada 7 de la Liga MX

FC Juárez 1-0 Pachuca es el pronóstico del partido en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: FC Juárez 1-0 Pachuca.

FC Juárez vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Pachuca, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, Jesús Murillo, Moisés Mosquera y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Guilherme Castilho, Rodolfo Pizarro y José Luis Rodríguez Francis

Delanteros: Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto y Carlos Adrián Sánchez

Mediocampistas: Christian Rivera, Elías Montiel y Alán Bautista

Delanteros: Oussama Idrissi, Alexéi Domínguez y Salomón Rondón

FC Juárez vs Pachuca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

FC Juárez vs Pachuca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 4 e septiembre a las 21:00 horas por Canal 7 y Fox One.