Real Betis vs Real Madrid se miden en la Jornada 4 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Real Betis vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga
Real Betis 1-2 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Benito Villamarín, como parte en la Jornada 4 de LaLiga.
Pronóstico: Real Betis 1-2 Real Madrid
Real Betis vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Real Madrid, en la Jornada 4 de LaLiga.
Real Betis
- Portero: Álvaro Valles
- Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García
- Mediocampistas: Marc Roca, Facundo Bernal e Isco Alarcón
- Delanteros: Antony dos Santos, Troy Parrott y Rodrigo Riquelme
Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras
- Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Jude Bellingham
- Delantero: Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé
Real Madrid vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga
Real Betis vs Real Madrid se miden a partir de las 13:00 horas el viernes 4 de septiembre de 2026.
El partido de la Jornada 4 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.
- Partido: Real Betis vs Real Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Viernes 3 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Benito Villamarín
- Transmisión: SKY Sports