Real Betis vs Real Madrid se miden en la Jornada 4 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Betis vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Betis 1-2 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Benito Villamarín, como parte en la Jornada 4 de LaLiga.

Pronóstico: Real Betis 1-2 Real Madrid

Real Betis vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Real Madrid, en la Jornada 4 de LaLiga.

Real Betis

  • Portero: Álvaro Valles
  • Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García
  • Mediocampistas: Marc Roca, Facundo Bernal e Isco Alarcón
  • Delanteros: Antony dos Santos, Troy Parrott y Rodrigo Riquelme
Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032
Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032 (@realmadrid)

Real Madrid

  • Portero: Andriy Lunin
  • Defensas: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras
  • Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Jude Bellingham
  • Delantero: Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé

Real Madrid vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Betis vs Real Madrid se miden a partir de las 13:00 horas el viernes 4 de septiembre de 2026.

El partido de la Jornada 4 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.

  • Partido: Real Betis vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Viernes 3 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Benito Villamarín
  • Transmisión: SKY Sports