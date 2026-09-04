Real Betis vs Real Madrid se miden en la Jornada 4 de LaLiga; el pronóstico es triunfo para los merengues. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Real Betis vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Betis 1-2 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Benito Villamarín, como parte en la Jornada 4 de LaLiga.

Pronóstico: Real Betis 1-2 Real Madrid

Real Betis vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 4 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Betis vs Real Madrid, en la Jornada 4 de LaLiga.

Real Betis

Portero: Álvaro Valles

Defensas: Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García

Mediocampistas: Marc Roca, Facundo Bernal e Isco Alarcón

Delanteros: Antony dos Santos, Troy Parrott y Rodrigo Riquelme

Vinícius Jr. decidió continuar su carrera en el Real Madrid alargando su contrato hasta 2032 (@realmadrid)

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Jude Bellingham

Delantero: Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé

Real Madrid vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 4 de LaLiga

Real Betis vs Real Madrid se miden a partir de las 13:00 horas el viernes 4 de septiembre de 2026.

El partido de la Jornada 4 de LaLiga será transmitido por SKY Sports.