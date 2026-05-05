La leyenda del boxeo, Julio César Chávez, envió un emotivo mensaje luego de que se conociera la muerte del comentarista Eduardo Lamazón, quien fue una de las voces más icónicas de dicho deporte.

Eduardo Lamazón dejó un hueco muy grande entre todos los fans del boxeo, por lo que varios de sus amigos y compañeros de transmisiones le dedicaron un mensaje, tal como Julio César Chávez, quien indicó que lo extrañará mucho.

“Que Dios te reciba”: fue el mensaje de Julio César Chávez hacia Eduardo Lamazón

Fue a través de su cuenta de X donde Julio César Chávez decidió dedicarle unas palabras a su amigo Eduardo Lamazón a quien lo recordará por siempre.

“Eduardo Lamazón, mi querido amigo te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero, que Dios te reciba, hasta pronto”, escribió Julio César Chávez hacia Eduardo Lamazón.

Julio César Chávez se despide de Eduardo Lamazón con emotivo mensaje. (captura)

Cabe mencionar que Eduardo Lamazón y el boxeador mexicano compartieron tiempo trabajando juntos dentro de TV Azteca, televisora donde formaron una de las mejores duplas de transmisiones dentro de este deporte.

¿Desde cuándo se conocían Julio César Chávez y Eduardo Lamazón?

Julio César Chávez y Eduardo Lamazón formaron equipo en TV Azteca desde el año 2007 cuando ambos llegaron a la televisora para formar parte de las transmisiones de boxeo.

Junto a Rodolfo Vargas y Carlos Aguilar, llevaron a cabo las transmisiones de boxeo de peleas históricas como la de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao.