La Champions League está de vuelta y el Real Madrid vs Marsella se miden en la Jornada 1; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones el partido de los Merengues.

La Champions League arranca con el Real Madrid como uno de los favoritos para levantar la “Orejona”, camino que iniciará en la Fase de Liga contra Marsella.

Real Madrid vs Marsella: Pronóstico del partido de la Champions League

El Real Madrid es favorito para vencer a Marsella en la Jornada 1 de la Champions League, y el pronóstico es que ganará 3-1 en su debut en el torneo.

Real Madrid vs Marsella: Posibles alineaciones del partido de la Champions League?

Real Madrid pondrá esta posible alineación en su debut en Champions League contra Marsella.

Courtois Alexander-Arnold Militao Huijsen Carreras Valverde Tchouameni Güler Mastantuono Mbappé Vinícius Jr.

Marsella intentará sorprender al Real Madrid en la Jornada 1 de Champions League con esta posible alineación.

Rulli Murillo Pavard Aguerd Medina Gómes Hojbjerg Greenwood Nadir Weah Gouiri

Real Madrid vs Marsella: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 1 de Champions League?

El martes 16 septiembre de 2025 arranca la Jornada 1 de la Champions League con seis partidos, y el estelar enfrentará a Real Madrid vs Marsella.

Real Madrid vs Marsella: Canal y hora para ver el partido de la Jornada 1 de Champions League?

Las señales de HBO MAX y TNT transmitirán el partido Real Madrid vs Marsella, en la Jornada 1 de la Champions League.

Real Madrid vs Marsella chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, el martes 16 de septiembre.

Partido: Real Madrid vs Marsella

Fase; Jornada 1 de la Fase de Liga

Fecha: Martes 16 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO MAX y TNT

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 1 de Champions League vs Marsella?

El Real Madrid llega como líder de LaLiga a su debut en la Champions League, cuando se mida con Marsella en la Jornada 1.

En la Jornada 4 de LaLiga, el Real Madrid venció 2-0 a Real Sociedad como visitante, para llegar a 12 puntos.

Marsella, rival del Real Madrid en la Champions League, suma 6 puntos en el sexto lugar de la Ligue 1 de Francia.

El Real Madrid ha ganado 199 partidos y marcado 698 goles en la Champions League, así que ante Marsella podría ser el primer equipo en alcanzar las marcas de 200 victorias y 700 goles.