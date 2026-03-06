El Real Madrid visitó al Celta de Vigo en la Jornada 27 de LaLiga y rescató el triunfo 2-1 para acercarse al líder FC Barcelona.

Tras el sufrido triunfo en LaLiga, el Real Madrid recibirá al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Marcador: Celta de Vigo 1-2 Real Madrid | Jornada 27 de LaLiga

Así fue el triunfo del Real Madrid en la cancha del Celta de Vigo

El Real Madrid venció al Celta de Vigo en la Jornada 27 de LaLiga para volver a la senda del triunfo en la competencia española.

Así fueron los goles del partido Celta de Vigo vs Real Madrid:

Minuto 11: Aurélien Tchouaméni anotó el 1-0 a favor del Real Madrid.

Minuto 25: Borja Iglesias marcó el 1-1 para el Celta de Vigo ante el Real Madrid

Minuto 95: Federico Valverde le da el triunfo al Real Madrid, 2-1.

Real Madrid en LaLiga (@realmadrid)

¿Cómo va el Real Madrid en LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en el segundo lugar de LaLiga a 1 punto del FC Barcelona.

El equipo culé podría poner de nuevo distancia si gana su partido de la Jornada 27.

Real Madrid llegó a 63 puntos, por 64 del FC Barcelona que enfrenta al Athletic este sábado 7 de marzo en la cancha de San Mamés.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid?

El Real Madrid jugará el miércoles 11 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League 2026.

Previo al juego de vuelta de la Champions League, Real Madrid recibirá al Elche en la Jornada 28 de LaLiga, el 14 de marzo de 2026.