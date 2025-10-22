La Jornada 2 de la Conference League enfrenta a AZ Alkmaar de Mateo Chávez con el Bratislava; te decimos fecha, horario y dónde ver al equipo del futbolista mexicano.

Mateo Chávez participó en el debut del AZ Alkmaar en la Conference League, un partido poco afortunado para el futbolista mexicano, quien fue amonestado tras ingresar de cambio.

Fecha para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

El jueves 23 de octubre se miden AZ Alkmaar de Mateo Chávez vs Bratislava, en la Jornada 2 de la Conference League.

Horario para ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League

A las 13 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Mateo Chávez, quien con AZ Alkmaar recibe al Bratislava, en la Jornada 2 de la Conference League.

¿Dónde ver al mexicano Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la Conference League?

Disney+ Premium transmitirá el partido Ajax vs Bratislava, el jueves 23 de octubre a las 13 horas, como parte de la Jornada 2 de la Conference League.

Partido: AZ Alkmaar vs Bratislava

Fase: Jornada 2 de la Conference League

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: AFAS Stadion

Transmisión: Disney+ Premium

¿Cómo va el AZ Alkmaar de Mateo Chávez en la Conference League?

El AZ Alkmaar de Mateo Chávez fue derrotado por el AEK Larnaka en la Jornada 1 de la Conference League, con marcador de 0-4 en contra.

Mal inicio para el AZ Alkmaar en la Conference League, por lo que el equipo de Mateo Chávez está obligado a derrotar al Bratislava en la Jornada 2 de la competencia de clubes europeos.

¿Cómo quedó el AZ Alkmaar en la Eredivisie previo a su juego en la Conference League?

Previo a su segundo partido en la Conference League, el AZ Alkmaar logró una gran victoria sobre el histórico Ajax de Países Bajos, partido de la Eredivisie en el que Mateo Chávez entró de cambio.

El triunfo de 2-0 como visitante sobre Ajax, llevó al AZ Alkmaar al tercer lugar de la Eredivisie con 18 puntos.