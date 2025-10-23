La Jornada 15 de la Liga MX enfrenta al Mazatlán vs América en el Estadio el Encanto; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

América va por los tres puntos a Mazatlán, con el objetivo claro de apoderarse de la cima de la Liga MX.

Mazatlán vs América: Pronóstico en la Jornada 15 de Liga MX?

Pese a jugar como visitante, el América es favorito para ganar los tres puntos en la cancha del Mazatlán, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.

Mazatlán vs América: Posibles alineaciones en la Jornada 15 de Liga MX?

El Mazatlán buscará sorprender al América con esta posible alineación, en el partido de la Jornada 15.

Gutiérrez Díaz Leyva Almada Colula Esquivel Meraz Lainez Duarte Hernández Fábio Gomes

América aspira el liderato de la Liga MX venciendo a Mazatlán, con esta posible alineación.

Malagón Álvarez Reyes Vázque Borja Cervantes Fidalgo Gutiérrez Rodríguez Saint-Maximimin Aguirre

Mazatlán vs América: ¿Cuándo y dónde ver a las Águilas en la Jornada 15 de Liga MX?

El viernes 24 de octubre se enfrentan Mazatlán vs América, en la continuación de la Jornada 15 de la Liga MX.

Las señales de Canal 7, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Mazatlán vs América.

La visita de las Águilas del América a Mazatlán está programada a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Mazatlán vs América

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV

¿Cómo va América en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 15?

América recibió a Puebla en la Jornada 14 de la Liga MX en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con la mente puesta en el liderato del Apertura 2025.

América llegó a 30 puntos tras vencer 2-1 a Puebla, y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, superado solamente por el líder Toluca.

¿Cómo va el Mazatlán en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs América?

El Mazatlán suma 11 puntos en el lugar 15 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y en la Jornada 14 empató 2-2 con Santos.

Mazatlán suma 12 unidades, aún con posibilidades de calificar al Play-In.