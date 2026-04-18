La Jornada 33 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Alavés este martes21 de abril a partir de las 13:30 horas. Transmite SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Alavés
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Fase: Jornada 33
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
Real Madrid vs Alavés: A qué hora ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga
Real Madrid vs Alavés juegan en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, el martes 21 de abril.
Real Madrid vs Alavés: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga?
La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Alavés por la Jornada 31 de LaLiga.
- Partido: Real Madrid vs Alavés
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Fase: Jornada 33
- Torneo: LaLiga
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 33 de LaLiga?
Real Madrid llega al partido de la Jornada 33 de LaLiga ante Alavés obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título.
Actualmente, Real Madrid ya quedó eliminado de Champions League y tampoco pudo llegar a la final de la Copa del Rey, por lo que LaLiga es lo único que le queda, aunque luce complicada por la distancia que tienen con Barcelona.
Real Madrid llegará a este partido como segundo lugar de LaLiga con 70 puntos, nueve abajo del líder Barcelona.
Por su parte, Alavés, rival de Real Madrid, está en el lugar 17 y busca con urgencia puntos para no meterse en la zona de descenso.