La Jornada 33 de LaLiga enfrenta al Real Madrid vs Alavés este martes21 de abril a partir de las 13:30 horas. Transmite SKY Sports.

Partido: Real Madrid vs Alavés

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Fase: Jornada 33

Torneo: LaLiga

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid vs Alavés: A qué hora ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

Real Madrid vs Alavés juegan en punto de las 13:30 horas, tiempo del centro de México, el martes 21 de abril.

Real Madrid vs Alavés: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga?

La plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Alavés por la Jornada 31 de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs Alavés

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Fase: Jornada 33

Torneo: LaLiga

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Real Madrid necesita ganar para mantener una mínima esperanza de pelear por LaLiga. (Jose Breton / AP)

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Jornada 33 de LaLiga?

Real Madrid llega al partido de la Jornada 33 de LaLiga ante Alavés obligado a ganar para mantenerse en la pelea por el título.

Actualmente, Real Madrid ya quedó eliminado de Champions League y tampoco pudo llegar a la final de la Copa del Rey, por lo que LaLiga es lo único que le queda, aunque luce complicada por la distancia que tienen con Barcelona.

Real Madrid llegará a este partido como segundo lugar de LaLiga con 70 puntos, nueve abajo del líder Barcelona.

Por su parte, Alavés, rival de Real Madrid, está en el lugar 17 y busca con urgencia puntos para no meterse en la zona de descenso.