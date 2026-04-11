El FC Barcelona recibió al Espanyol en la Jornada 31 de LaLiga con el objetivo de acercarse al título de la competencia española.

El FC Barcelona no falló en los pronósticos y salió con el triunfo de su cancha, 4-1 ante Espanyol.

Marcador final: FC Barcelona 4-1 Espanyol | Jornada 31 de LaLiga

¿Cómo fue el triunfo del FC Barcelona vs Espanyol en la Jornada 31 de LaLiga?

El Camp Nou vivió un primer tiempo con dominio del FC Barcelona, en el que tomó una buena ventaja de 2-0 sobre Espanyol.

El segundo tiempo fue más peleado, pero al final, el FC Barcelona ganó 4-1.

Así fueron los goles del partido:

Minuto 9: Gol de Ferran Torres para darle la ventaja de 1-0 al FC Barcelona sobre Espanyol.

Minuto 25: Gol de Ferran Torres que con su doblete pone 2-0 el marcador.

Minuto 56: Gol de Pol Lozano para acercar al Espanyol, 1-2 ante FC Barcelona.

Minuto 87: Gol de Lamine Yamal para asegurar el triunfo del FC Barcelona.

Minuto 89: Gol de Marcus Rashford que convierte en goleada el partido, 4-1 para el FC Barcelona.

Lamine Yamal anotó el tercer gol del FC Barcelona (Joan Monfort / AP)

¿Cómo va FC Barcelona en LaLiga tras la Jornada 31?

El FC Barcelona llegó a 79 puntos como líder de LaLiga, 9 puntos arriba del Real Madrid, que empató con el Girona en su partido de la Jornada 31.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona volverá a jugar el martes 14 de abril en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026, ante Atlético de Madrid.

El FC Barcelona buscará con todo su arsenal la remontada ante los colchoneros, que sacaron ventaja de 2-0 en la ida de la Champions League.

En cuanto a LaLiga, el FC Barcelona tendrá acción hasta el miércoles 22 de abril, cuando reciba al Celta de Vigo en el Camp Nou.