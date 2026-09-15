Elche vs Real Madrid cerraron la actividad del martes 15 de septiembre en la Jornada 6 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con triunfo merengue en calidad de visitante.

Real Madrid sufrió para vencer al Elche, pero alcanzó en 15 puntos al FC Barcelona, todavía líder por diferencia de goles y con un partido menos.

Tras la derrota, Elche se quedó en el último lugar de LaLiga con dos puntos.

Marcador final: Elche 2-3 Real Madrid

Elche vs Real Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 6 de LaLiga

El partido de la Jornada 6 de LaLiga, Elche vs Real Madrid fue un partido tranquilo de inicio para el equipo blanco, que tomó la ventaja en el marcador con un autogol.

Al final, los merengues lograron la victoria por en calidad de visitante, no sin antes verse igualados en el marcador.

Así llegaron los goles que definieron el partido Elche vs Real Madrid:

Minuto 25: Autogol de Matías Dituro (Elche 0-1 Real Madrid)

Minuto 33: Gol de Kylian Mbappé (Elche 0-2 Real Madrid)

Minuto 71: Gol de Abiel Osorio (Elche 1-2 Real Madrid)

Minuto 83: Gol de Fer Niño (Elche 2-2 Real Madrid)

Minuto 90+1: Gol de Carlos Espí (Elche 2-3 Real Madrid)

Arda Guler y Kylian Mbappé celebran uno de los goles del Real Madrid (Alberto Saiz / AP Photo/Alberto Saiz)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Elche en LaLiga?

La Jornada 7 de LaLiga les espera al Real Madrid y Elche, actividad que inicia el viernes 18 de septiembre.

Elche visita al Espanyol el 18 de septiembre, mientras que el Real Madrid se meterá a la cancha del Atlético de Madrid el domingo 20 de septiembre.