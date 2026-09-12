Real Madrid vs Rayo Vallecano disputaron la Jornada 5 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con goleada merengue en el Santiago Berneabéu.

Real Madrid no tuvo problemas para vencer al Rayo Vallecano, y alcanzó en 12 puntos al FC Barcelona, todavía líder por diferencia de goles y con un partido menos.

Rayo Vallecano se quedó en el lugar 15 con puntos tras la Jornada 5 de LaLiga.

Marcador final: Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Así se definió el partido de la Jornada 5 de LaLiga

El partido de la Jornada 5 de LaLiga Real Madrid vs Rayo Vallecano fue un partido tranquilo para el equipo blanco, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.

Al final, los merengues lograron la victoria por goleada en calidad de local.

Así llegaron los goles que definieron el partido Real Madrid vs Rayo Vallecano:

Minuto 14: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid 1-0 Rayo Vallecano)

Minuto 17: Gol de Álvaro Carreras (Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano)

Minuto 35: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid 3-0 Rayo Vallecano)

Minuto 51: Gol de Sergio Camello (Real Madrid 3-1 Rayo Vallecano)

Minuto 90+1: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano)

Jugadores del Real Madrid celebran el primer gol del partido (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Rayo Vallecano en LaLiga?

La Jornada 6 de LaLiga les espera al Real Madrid y Rayo Vallecano, actividad que inicia el martes 15 de septiembre, día en el que los merengues visitarán la cancha del Elche.

El mismo 15 de septiembre, Rayo Vallecano recibirá al Espanyol en el inicio de la Jornada 6.