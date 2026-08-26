Real Madrid vs Real Sociedad se midieron este miércoles 26 de agosto en partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga, que terminó con goleada a favor del equipo merengue.

Real Madrid y Real Sociedad habían pospuesto el partido de la Jornada 1 de LaLiga, así que el debut de José Mourinho en el Santiago Bernabéu tuvo que esperar unos días.

El partido concluyó con un contundente Real Madrid 4-1 Real Sociedad.

Marcador final: Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Real Madrid vs Real Sociedad: Así se definió el partido de la Jornada 2 de LaLiga

El partido de la Jornada 1 de LaLiga Real Madrid vs Real Sociedad fue intenso durante el primer tiempo, en el que el equipo visitante logró empatar el marcador.

Kylian Mbappé había adelantado al Real Madrid, pero cerca del final del primer tiempo fue alcanzado por su rival para irse al vestidor igualados.

Sin embargo, la calidad del Real Madrid se impuso en el segundo tiempo para tomar el liderato de LaLiga.

Así llegaron los 5 goles que definieron el partido Real Madrid vs Real Sociedad:

Minuto 40: Gol de Kylian Mbappé para el Real Madrid 1-0 Real Sociedad

Minuto 44: Gol de Luka Sucic para poner Real Sociedad 1-1 Real Madrid

Minuto 60: Gol de Kylian Mbappé para mover el marcador Real Madrid 2-1 Real Sociedad

Minuto 68: Gol de Vinícius para aumentar la ventaja Real Madrid 3-1 Real Sociedad

Minuto 80: Gol de Kylian Mbappé, para sellar el Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Kylian Mbappe y Vinícius Junior celebran el triunfo del Real Madrid (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Real Sociedad?

El Real Madrid de José Mourinho volverá a jugar en LaLiga el domingo 30 de agosto recibiendo al Málaga en partido de la Jornada 3.

Real Sociedad, por su parte, regresa a su cancha en la Jornada 3 el sábado 29 de agosto para medirse al Espanyol.