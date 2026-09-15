Inter Miami vs Cruz Azul protagonizan una final inédita por el trofeo del Campeones Cup en su edición 2026.

Inter Miami de la MLS ante Cruz Azul de la Liga MX buscan su primer título del Campeones Cup, un trofeo que ha ganado en más ocasiones un equipo mexicano.

En la edición del 2025, la Liga MX se quedó con el título del Campeones Cup, tras derrotar a LA Galaxy de la MLS.

¿Por qué Inter Miami y Cruz Azul buscan su primer título del Campeones Cup?

El Campeones Cup nació en el 2018, y desde entonces se enfrentan por el título los equipos campeones de la MLS y la Liga MX, Inter Miami vs Cruz Azul en la edición 2026.

Inter Miami clasificó como el representante de su competencia tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025.

Cruz Azul es el representante de México tras ganar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX a los Pumas.

Lionel Messi lidera al Inter Miami ante Cruz Azul (Lynne Sladky / AP Photo/Lynne Sladky)

Inter Miami busca emparejar el duelo histórico de la MLS y la Liga MX

En duelos directos, la Liga MX suma cuatro triunfos por tres de los equipos de la MLS en la Final del Campeones Cup.

Así han sido los resultados directos MLS vs Liga MX:

Tigres venció a Toronto FC en 2018

Atlanta United derrotó al América por 3-2 en el 2019

Columbus Crew le ganó 2-0 a Cruz Azul en 2021

NYCFC derrotó al Atlas por 2-0 en 2022

Tigres se impuso a LAFC en 2023

América superó a Columbus Crew en penaltis en 2024

Toluca acabó con LA Galaxy en 2025

Así va el historial de ganadores del Campeones Cup