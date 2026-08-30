Real Madrid vs Málaga disputaron la Jornada 3 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con victoria merengue por 3-0.
Real Madrid no tuvo problemas para vencer al Málaga, por lo que lograron sumar de a tres en la Jornada 3 de LaLiga.
Marcador final: Real Madrid 3-0 Málaga.
Real Madrid vs Málaga: Así se definió el partido de la Jornada 3 de LaLiga
El partido de la Jornada 3 de LaLiga Real Madrid vs Málaga fue un partido tranquilo para el equipo blanco, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.
Al final, los merengues lograron la victoria por goleada en calidad de local.
Así llegaron los goles que definieron el partido Real Madrid vs Málaga:
- Minuto 19: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid)
- Minuto 26: Autogol de Alfonso Herrero (Málaga)
- Minuto 30: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Minuto 90+1: Gol de Arda Güller (Real Madrid)
¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Málaga en LaLiga?
Real Madrid jugará el próximo viernes 4 de septiembre ante el Real Betis.
Barcelona, por su parte, enfrentará al Levante, el domingo 6 de septiembre.