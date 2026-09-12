Real Madrid vs Rayo Vallecano chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo merengue en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El pronóstico del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano es victoria 2-0 del equipo local en la Jornada 5 de la LaLiga.

Pronóstico: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano

Real Madrid vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.

Real Madrid

Kylian Mbappé lideró al Real Madrid en el partido pendiente de la Jornada 1 de LaLiga
Kylian Mbappé ha tenido un buen arranque de torneo en LaLiga (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Rayo Vallecano

  • Portero: Emil Audero
  • Defensas: Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Marash Kumbulla y Adrià Pedrosa
  • Mediocampistas: Óscar Valentín, Pathé Ciss, Giorgi Tsitaishvili, Gerard Gumbau y Álvaro García
  • Delantero: Sergio Camello

Hora y canal del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano en la Jornada 5 de La Liga

Real Madrid vs Rayo Vallecano juegan en la Jornada 5 de LaLiga: sábado 12 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano
  • Fase: Jornada 5
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports