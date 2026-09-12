Real Madrid vs Rayo Vallecano chocan en la Jornada 5 de LaLiga. El pronóstico es triunfo merengue en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga
El pronóstico del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano es victoria 2-0 del equipo local en la Jornada 5 de la LaLiga.
Pronóstico: Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano
Real Madrid vs Rayo Vallecano: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano, que se jugará en la Jornada 5 de LaLiga.
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Arda Güler
- Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Rayo Vallecano
- Portero: Emil Audero
- Defensas: Andrei Rațiu, Florian Lejeune, Marash Kumbulla y Adrià Pedrosa
- Mediocampistas: Óscar Valentín, Pathé Ciss, Giorgi Tsitaishvili, Gerard Gumbau y Álvaro García
- Delantero: Sergio Camello
Hora y canal del partido Real Madrid vs Rayo Vallecano en la Jornada 5 de La Liga
Real Madrid vs Rayo Vallecano juegan en la Jornada 5 de LaLiga: sábado 12 de septiembre, 13:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Fase: Jornada 5
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: SKY Sports