Sevilla vs Atlético de Madrid cerraron la actividad sabatina de la Jornada 3 de LaLiga 2026-2027, en un partido que terminó con triunfo para los colchoneros.

Atlético de Madrid no tardó en abrir el marcador ante el Sevilla para encaminarse a su segunda victoria en la naciente temporada de LaLiga, con marcador de 3-1.

Marcador final: Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

Sevilla vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 3 de LaLiga

El partido de la Jornada 3 de LaLiga Sevilla vs Atlético de Madrid se inclinó antes de los cinco minutos a favor de los colchoneros, gracias a un gol de Álex Baena.

Más tarde, Ademola Lookman aumentó la ventaja para el equipo que dirige Diego Simeone.

Álex Baena sumó otro gol a la cuenta rojiblanca, mientras que Sevilla acortó distancias con tanto de Miguel Sierra.

Así llegaron los goles que definieron el partido Sevilla vs Atlético de Madrid:

Minuto 4: Gol de Álex Baena. El jugador Atlético de Madrid aprovechó un pase filtrado en el área para poner el 1-0 sobre Sevilla

Minuto 26: Gol de Ademola Lookman. El delantero batió al portero con un disparo a primer poste que representó el 2-0 ante Sevilla

Minuto 33: Gol de Álex Baena. El español le pegó desde afuera del área para marcar el Atlético de Madrid 3-0 Sevilla

Minuto 66: Gol de Miguel Sierra para poner el marcador Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

El once del Atlético de Madrid que arrancó ante el Sevilla (@Atleti)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Sevilla?

El Atlético de Madrid volverá a jugar en LaLiga el sábado 5 de septiembre visitando al Athletic Club.

Sevilla, por su parte, visita la cancha del Espanyol el domingo 6 de septiembre.