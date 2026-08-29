Sevilla vs Atlético de Madrid cerraron la actividad sabatina de la Jornada 3 de LaLiga 2026-2027, en un partido que terminó con triunfo para los colchoneros.
Atlético de Madrid no tardó en abrir el marcador ante el Sevilla para encaminarse a su segunda victoria en la naciente temporada de LaLiga, con marcador de 3-1.
Marcador final: Sevilla 1-3 Atlético de Madrid
Sevilla vs Atlético de Madrid: Así se definió el partido de la Jornada 3 de LaLiga
El partido de la Jornada 3 de LaLiga Sevilla vs Atlético de Madrid se inclinó antes de los cinco minutos a favor de los colchoneros, gracias a un gol de Álex Baena.
Más tarde, Ademola Lookman aumentó la ventaja para el equipo que dirige Diego Simeone.
Álex Baena sumó otro gol a la cuenta rojiblanca, mientras que Sevilla acortó distancias con tanto de Miguel Sierra.
Así llegaron los goles que definieron el partido Sevilla vs Atlético de Madrid:
- Minuto 4: Gol de Álex Baena. El jugador Atlético de Madrid aprovechó un pase filtrado en el área para poner el 1-0 sobre Sevilla
- Minuto 26: Gol de Ademola Lookman. El delantero batió al portero con un disparo a primer poste que representó el 2-0 ante Sevilla
- Minuto 33: Gol de Álex Baena. El español le pegó desde afuera del área para marcar el Atlético de Madrid 3-0 Sevilla
- Minuto 66: Gol de Miguel Sierra para poner el marcador Sevilla 1-3 Atlético de Madrid
¿Cuándo vuelven a jugar Atlético de Madrid y Sevilla?
El Atlético de Madrid volverá a jugar en LaLiga el sábado 5 de septiembre visitando al Athletic Club.
Sevilla, por su parte, visita la cancha del Espanyol el domingo 6 de septiembre.