Valencia vs FC Barcelona disputaron la Jornada 4 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con victoria visitante por 5-0.
Barcelona no tuvo problemas para vencer al Valencia, por lo que lograron sumar de a tres en la Jornada 4 de LaLiga.
Marcador final: Valencia 0-5 Barcelona.
Valencia vs FC Barcelona: Así se definió el partido de la Jornada 4 de LaLiga
El partido de la Jornada 4 de LaLiga Valencia vs FC Barcelona fue un partido tranquilo para el equipo visitante, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.
Al final, los culés lograron la victoria por goleada en calidad de visitante.
Así llegaron los goles que definieron el partido Valencia vs FC Barcelona:
- Minuto 6: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)
- Minuto 22: Gol de Fermín López (Barcelona)
- Minuto 50: Gol de Raphinha (Barcelona)
- Minuto 79: Gol de Pedri (Barcelona)
- Minuto 84: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)
¿Cuándo vuelven a jugar Valencia y FC Barcelona en LaLiga?
Valencia jugará el próximo sábado 12 de septiembre ante el Elche.
Barcelona, por su parte, enfrentará a la Real Sociedad, el domingo 13 de septiembre.