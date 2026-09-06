Valencia vs FC Barcelona disputaron la Jornada 4 de LaLiga 2026-2027, un partido que terminó con victoria visitante por 5-0.

Barcelona no tuvo problemas para vencer al Valencia, por lo que lograron sumar de a tres en la Jornada 4 de LaLiga.

Marcador final: Valencia 0-5 Barcelona.

Valencia vs FC Barcelona: Así se definió el partido de la Jornada 4 de LaLiga

El partido de la Jornada 4 de LaLiga Valencia vs FC Barcelona fue un partido tranquilo para el equipo visitante, que tomó la ventaja en el marcador y dominó las acciones.

Al final, los culés lograron la victoria por goleada en calidad de visitante.

Así llegaron los goles que definieron el partido Valencia vs FC Barcelona:

Minuto 6: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)

Minuto 22: Gol de Fermín López (Barcelona)

Minuto 50: Gol de Raphinha (Barcelona)

Minuto 79: Gol de Pedri (Barcelona)

Minuto 84: Gol de Lamine Yamal (Barcelona)

¿Cuándo vuelven a jugar Valencia y FC Barcelona en LaLiga?

Valencia jugará el próximo sábado 12 de septiembre ante el Elche.

Barcelona, por su parte, enfrentará a la Real Sociedad, el domingo 13 de septiembre.