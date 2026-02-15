Benfica vs Real Madrid se enfrentan en los playoffs de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 17 de febrero.

Benfica vs Real Madrid: Pronóstico del partido de Champions League

El pronóstico del partido Benfica vs Real Madrid es victoria para los merengues, lo que mantendrá al conjunto blanco en la pelea por el título de la Champions League.

Pronóstico: Benfica 1-2 Real Madrid

Benfica vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Benfica vs Real Madrid, que se jugará el 17 de febrero en el Estadio da Luz.

Benfica

Portero: Trubin

Defensas: Otamendi, Araújo, Dahl y Dedic

Mediocampistas: Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov y Prestianni

Delanteros: Pavlidis

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Federico Valverde

Mediocampistas: Tchouameni, Arda Güler y Bellingham

Delanteros: Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé

Benfica vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League. (Francisco Macia / AP)

Benfica vs Real Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League

Los playoffs de la Champions League enfrentan al Benfica vs Real Madrid, el martes 17 de febrero.

Partido: Benfica vs Real Madrid

Fecha: Martes 17 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estádio da Luz

Transmisión: HBO Max

¿Cómo llega Benfica y Real Madrid a los playoffs de la Champions League?

Con 15 puntos, el Real Madrid terminó en el lugar 25 de la Fase Liga de Champions League, tras perder con Benfica en la Jornada 8.

Con ánimo de revancha encara el Real Madrid la serie de playoffs de la Champions League ante Benfica.

Benfica se apoderó del último boleto para jugar los playoffs de la Champions League 2026, gracias a la victoria, 4-2 sobre Real Madrid en la Jornada 8 de Fase Liga.

Nueve puntos sumó Benfica en la Fase Liga de la Champions League, para quedar en el lugar 24 y entrar de último momento a los playoffs.