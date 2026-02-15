Benfica vs Real Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Champions League.

Benfica vs Real Madrid se enfrentan en los playoffs de la Champions League. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se realizará el 17 de febrero.
Benfica vs Real Madrid: Pronóstico del partido de Champions League
El pronóstico del partido Benfica vs Real Madrid es victoria para los merengues, lo que mantendrá al conjunto blanco en la pelea por el título de la Champions League.
- Pronóstico: Benfica 1-2 Real Madrid
Benfica vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Benfica vs Real Madrid, que se jugará el 17 de febrero en el Estadio da Luz.
Benfica
- Portero: Trubin
- Defensas: Otamendi, Araújo, Dahl y Dedic
- Mediocampistas: Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov y Prestianni
- Delanteros: Pavlidis
Real Madrid
- Portero: Courtois
- Defensas: Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Federico Valverde
- Mediocampistas: Tchouameni, Arda Güler y Bellingham
- Delanteros: Vinícius Jr., Mastantuono y Mbappé
Benfica vs Real Madrid: Día, hora, y canal para ver el partido de la Champions League
Los playoffs de la Champions League enfrentan al Benfica vs Real Madrid, el martes 17 de febrero.
- Partido: Benfica vs Real Madrid
- Fecha: Martes 17 de febrero
- Fase: Partido de ida de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estádio da Luz
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo llega Benfica y Real Madrid a los playoffs de la Champions League?
Con 15 puntos, el Real Madrid terminó en el lugar 25 de la Fase Liga de Champions League, tras perder con Benfica en la Jornada 8.
Con ánimo de revancha encara el Real Madrid la serie de playoffs de la Champions League ante Benfica.
Benfica se apoderó del último boleto para jugar los playoffs de la Champions League 2026, gracias a la victoria, 4-2 sobre Real Madrid en la Jornada 8 de Fase Liga.
Nueve puntos sumó Benfica en la Fase Liga de la Champions League, para quedar en el lugar 24 y entrar de último momento a los playoffs.