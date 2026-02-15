Los playoffs de la Champions League enfrentan al Qarabag vs Newcastle, el miércoles 18 de febrero.
- Partido: Qarabag vs Newcastle
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- Fase: Partido de ida de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Azersun Arena
- Transmisión: FOX One
Qarabag vs Newcastle: Hora para ver la ida de playoffs en la Champions League
Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Qarabag vs Newcastle, el miércoles 18 de febrero a las 11:45 horas.
Qarabag vs Newcastle: Canal para ver la ida de playoffs en la Champions League
FOX One transmitirá el partido Qarabag vs Newcastle, el miércoles 18 de febrero a las 11:45 horas.
¿Cómo llegan Qarabag vs Newcastle a los playoffs de la Champions League?
Con 10 puntos, el Qarabag terminó en el lugar 22 de la Fase Liga de Champions League.
En la última jornada de la Fase Liga, Qarabag perdió 6-0 con el Liverpool.
Newcastle clasificó a los playoffs de Champions League tras empatar 1-1 con el PSG en la Jornada 8 de la Fase Liga.
El equipo inglés llegó a 14 puntos en el lugar 12, por lo que tendrá que cerrar la serie de playoffs de Champions League en su estadio.