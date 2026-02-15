Los playoffs de la Champions League enfrentan al Bodo Glimt vs Inter de Milán, el miércoles 18 de febrero.

Partido: Bodo Glimt vs Inter de Milán

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspmyra Stadion

Transmisión: Fox One

Bodo Glimt vs Inter de Milán: Fecha, hora y dónde ver la ida de playoffs de la Champions League. (Ryan Sun / AP)

¿Cómo llegan Bodo Glimt vs Inter de Milán a los playoffs de la Champions League?

Con 9 puntos, Bodo Glimt terminó en el lugar 23 de la Fase Liga de Champions League.

En la última jornada de la Fase Liga, Bodo Glimt venció 1-2 al Atlético de Madrid.

Inter de Milán clasificó a los playoffs de Champions League tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund en la Jornada 8 de la Fase Liga.

El equipo italiano llegó a 15 puntos en el lugar 10, por lo que tendrá que cerrar la serie de playoffs de Champions League en su estadio.