Bodo Glimt vs Inter de Milán: Fecha, hora y dónde ver la ida de playoffs de la Champions League.

Los playoffs de la Champions League enfrentan al Bodo Glimt vs Inter de Milán, el miércoles 18 de febrero.
- Partido: Bodo Glimt vs Inter de Milán
- Fecha: Miércoles 18 de febrero
- Fase: Partido de ida de los playoffs
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Aspmyra Stadion
- Transmisión: Fox One
Bodo Glimt vs Inter de Milán: Hora para ver la ida de playoffs en la Champions League
Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Bodo Glimt vs Inter de Milán, el miércoles 18 de febrero a las 14 horas.
Bodo Glimt vs Inter de Milán: Canal para ver la ida de playoffs en la Champions League
Fox One transmitirá el partido Bodo Glimt vs Inter de Milán, el miércoles 18 de febrero a las 14 horas.
¿Cómo llegan Bodo Glimt vs Inter de Milán a los playoffs de la Champions League?
Con 9 puntos, Bodo Glimt terminó en el lugar 23 de la Fase Liga de Champions League.
En la última jornada de la Fase Liga, Bodo Glimt venció 1-2 al Atlético de Madrid.
Inter de Milán clasificó a los playoffs de Champions League tras vencer 2-0 al Borussia Dortmund en la Jornada 8 de la Fase Liga.
El equipo italiano llegó a 15 puntos en el lugar 10, por lo que tendrá que cerrar la serie de playoffs de Champions League en su estadio.