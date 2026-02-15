Los playoffs de la Champions League enfrentan al Olympiacos vs Bayer Leverkusen, el miércoles 18 de febrero.

Partido: Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Fecha: Miércoles 18 de febrero

Fase: Partido de ida de los playoffs

Torneo: Champions League

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis

Transmisión: TNT y HBO Max

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: Hora para ver la ida de playoffs en la Champions League

Los playoffs de la Champions League 2026 miden a Olympiacos vs Bayer Leverkusen, el miércoles 18 de febrero a las 14 horas.

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: Canal para ver la ida de playoffs en la Champions League

TNT y HBO Max transmitirá el partido Olympiacos vs Bayer Leverkusen, el miércoles 18 de febrero a las 14 horas.

Olympiacos vs Bayer Leverkusen: A qué hora y dónde ver la ida de playoffs de la Champions League. (Rolf Vennenbernd / AP)

¿Cómo llegan Olympiacos y Bayer Leverkusen a los playoffs de la Champions League?

Con 11 puntos, Olympiacos terminó en el lugar 18 de la Fase Liga de Champions League.

En la última jornada de la Fase Liga, Olympiacos venció 1-2 al Ajax.

Bayer Leverkusen clasificó a los playoffs de Champions League tras vencer 3-0 al Villarreal en la Jornada 8 de la Fase Liga.

El equipo alemán llegó a 12 puntos en el lugar 16, por lo que tendrá que cerrar la serie de playoffs de Champions League en su estadio.