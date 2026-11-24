Slovan Bratislava vs Real Betis se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 0-2 para el conjunto visitante.
Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Slovan Bratislava vs Real Betis.
Ahora, Slovan Bratislava suma 0 puntos y es el lugar 36 de la fase de liga; mientras que Real Betis se ubica en el lugar 4 con 12 unidades logradas.
Marcador del partido: Slovan Bratislava 0-2 Real Betis.
Slovan Bratislava vs Real Betis: así se definió el partido de la Champions League
El partido Slovan Bratislava vs Real Betis, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Slovan Bratislava vs Real Betis:
- Minuto 43: Gol de Cucho Hernández (Real Betis)
- Minuto 57: Gol de Cucho Hernández (Real Betis)
¿Cuándo vuelven a jugar Slovan Bratislava y Real Betis en la Champions League?
Slovan Bratislava y Real Betis regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Slovan Bratislava recibe al Shakhtar el 9 de diciembre, mientras que Real Betis enfrenta al Como el 9 del mismo mes.