Arsenal vs Borussia Dortmund se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 1-1 para ambos equipos.
Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Arsenal vs Borussia Dortmund.
Ahora, Arsenal suma 11 puntos y es el lugar 5 de la fase de liga; mientras que Borussia Dortmund se ubica en el lugar 7 con 10 unidades logradas.
Marcador del partido: Arsenal 1-1 Borussia Dortmund.
Arsenal vs Borussia Dortmund: así se definió el partido de la Champions League
El partido Arsenal vs Borussia Dortmund, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Arsenal vs Borussia Dortmund:
- Minuto 10: Gol de Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Minuto 55: Gol de Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
¿Cuándo vuelven a jugar Arsenal y Borussia Dortmund en la Champions League?
Arsenal y Borussia Dortmund regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Arsenal recibe al Real Madrid el 9 de diciembre, mientras que Borussia Dortmund enfrenta al Inter de Milán el 9 del mismo mes.