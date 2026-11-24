Galatasaray vs Aston Villa se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 1-0 para el conjunto turco.
Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Galatasaray vs Aston Villa.
Ahora, Galatasaray suma 9 puntos y es el lugar 13 de la fase de liga; mientras que Aston Villa se ubica en el lugar 7 con 9 unidades logradas.
Marcador del partido: Galatasaray 1-0 Aston Villa .
Galatasaray vs Aston Villa: así se definió el partido de la Champions League
El partido Galatasaray vs Aston Villa, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Galatasaray vs Aston Villa:
- Minuto 77: Gol de Denis Gül (Galatasaray)
¿Cuándo vuelven a jugar Galatasaray y Aston Villa en la Champions League?
Galatasaray vs Aston Villa regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Galatasaray visita al AEK el 8 de diciembre, mientras que Aston Villa enfrenta al PSG el 8 del mismo mes.