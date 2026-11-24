Galatasaray vs Aston Villa se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 1-0 para el conjunto turco.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Galatasaray vs Aston Villa.

Ahora, Galatasaray suma 9 puntos y es el lugar 13 de la fase de liga; mientras que Aston Villa se ubica en el lugar 7 con 9 unidades logradas.

Marcador del partido: Galatasaray 1-0 Aston Villa .

Galatasaray vs Aston Villa: así se definió el partido de la Champions League

El partido Galatasaray vs Aston Villa, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Galatasaray vs Aston Villa:

Minuto 77: Gol de Denis Gül (Galatasaray)

¿Cuándo vuelven a jugar Galatasaray y Aston Villa en la Champions League?

Galatasaray vs Aston Villa regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Galatasaray visita al AEK el 8 de diciembre, mientras que Aston Villa enfrenta al PSG el 8 del mismo mes.