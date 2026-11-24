Real Madrid vs PSV se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 5-1 para el conjunto local.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Real Madrid vs PSV.

Ahora, Real Madrid suma 15 puntos y es el primer lugar momentáneo de la fase de liga; mientras que PSV se ubica en el lugar 28 con 4 unidades logradas.

Marcador del partido: Real Madrid 5-1 PSV.

Real Madrid vs PSV: así se definió el partido de la Champions League

El partido Real Madrid vs PSV, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs PSV:

Minuto 32: Gol de Iván Perisic (PSV)

Minuto 50: Gol de Federico Valverde (Real Madrid)

Minuto 60: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid)

Minuto 64: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 84: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 87: Gol de Vinícius Jr. (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y PSV en la Champions League?

Real Madrid y PSV regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Real Madrid visita al Arsenal el 9 de diciembre, mientras que PSV enfrenta al Atlético de Madrid el 9 del mismo mes.