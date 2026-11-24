Feyenoord vs Porto se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 1-0 para el conjunto visitante.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Feyenoord vs Porto.

Ahora, Feyenoord suma 3 puntos y es el lugar 32 de la fase de liga; mientras que Porto se ubica en el lugar 20 con 6 unidades logradas.

Marcador del partido: Feyenoord 0-1 Porto.

Feyenoord vs Porto: así se definió el partido de la Champions League

El partido Feyenoord vs Porto, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Feyenoord vs Porto:

Minuto 2: Autogol de Oussama Targhalline (Feyenoord)

¿Cuándo vuelven a jugar Feyenoord y Porto en la Champions League?

Feyenoord y Porto regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Feyenoord visita al Viking el 8 de diciembre, mientras que Porto enfrenta al Liverpool el 9 del mismo mes.