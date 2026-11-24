Manchester City vs Napoli se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 2-2 para ambos equipos.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Manchester City vs Napoli.

Ahora, Manchester City suma 10 puntos y es el lugar 6 de la fase de liga; mientras que Napoli se ubica en el lugar 27 con 4 unidades logradas.

Marcador del partido: Manchester City 2-2 Napoli.

Manchester City vs Napoli: así se definió el partido de la Champions League

El partido Manchester City vs Napoli, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Manchester City vs Napoli:

Minuto 55: Gol de Rasmus Højlund (Napoli)

Minuto 67: Gol de Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Minuto 76: Gol de Noa Lang (Napoli)

Minuto 86: Gol de Rayan Cherki (Manchester City)

¿Cuándo vuelven a jugar Manchester City y Napoli en la Champions League?

Manchester City y Napoli regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Manchester City visita al Barcelona el 8 de diciembre, mientras que Napoli enfrenta al Brujas el 8 del mismo mes.