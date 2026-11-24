Manchester City vs Napoli se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 2-2 para ambos equipos.
Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Manchester City vs Napoli.
Ahora, Manchester City suma 10 puntos y es el lugar 6 de la fase de liga; mientras que Napoli se ubica en el lugar 27 con 4 unidades logradas.
Marcador del partido: Manchester City 2-2 Napoli.
Manchester City vs Napoli: así se definió el partido de la Champions League
El partido Manchester City vs Napoli, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido Manchester City vs Napoli:
- Minuto 55: Gol de Rasmus Højlund (Napoli)
- Minuto 67: Gol de Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Minuto 76: Gol de Noa Lang (Napoli)
- Minuto 86: Gol de Rayan Cherki (Manchester City)
¿Cuándo vuelven a jugar Manchester City y Napoli en la Champions League?
Manchester City y Napoli regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Manchester City visita al Barcelona el 8 de diciembre, mientras que Napoli enfrenta al Brujas el 8 del mismo mes.