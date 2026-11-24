Bodo Glimt vs LASK se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 1-0 para el conjunto local.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Bodo Glimt vs LASK.

Ahora, Bodo Glimt suma 7 puntos y es el lugar 16 de la fase de liga; mientras que LASK se ubica en el lugar 18 con 6 unidades logradas.

Marcador del partido: Bodo Glimt 1-0 LASK.

Bodo Glimt vs LASK: así se definió el partido de la Champions League

El partido Bodo Glimt vs LASK, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Bodo Glimt vs LASK:

Minuto 90+2: Gol de Andreas Helmersen (Bodo Glimt)

¿Cuándo vuelven a jugar Bodo Glimt y LASK en la Champions League?

Bodo Glimt vs LASK regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Bodo Glimt visita al Lens el 9 de diciembre, mientras que LASK enfrenta al Fenerbahce el 9 del mismo mes.