Rayo Vallecano vs Real Madrid serán rivales en la Jornada 12 de LaLiga; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los Merengues.

El Real Madrid busca poner más distancua en la cima de LaLiga, y el Rayo Vallecano no luce como un rival peligroso para los Merengues en la Jornada 17.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga

El pronóstico del partido Rayo Vallecano vs Real Madrid es victoria de 3-1 a favor de los Merengues, que seguirán firmes en la cima de LaLiga tras 12 jornadas.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga

Real Madrid visitará con esta posible alineación al Rayo Vallecano en la Jornada 12 de La Liga.

Portero

Courtois

Defensas

Trent

Militao

Huijsen

Carreras

Medios

Camavinga

Arda Güler

Valverde

Delanteros

Bellingham

Vinicius

Mbappé

El Rayo Vallecano defenderá su cancha de los embates del Real Madrid con esta posible alineación, en la Jornada 12 de LaLiga.

Portero

Batalla

Defensas

Ratiu

Lejeune

Nobel Mendy

Pep Chavarría

Medios

Pathé Ciss

Óscar Valentín

Isi Palazón

De Frutos

Álvaro García

Delantero

Alemao

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Día y hora para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

El Rayo Vallecano recibe a Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 9 de noviembre de 2025 en Vallecas.

A las 9:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayo Vallecano vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 12 de LaLiga.

Rayo Vallecano vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Rayo Vallecano vs Real Madrid, el domingo 9 de noviembre, como parte de la Jornada 12 de LaLiga.

Partido: Rayo Vallecano vs Real Madrid

Fase: Jornada 12 de LaLiga

Fecha: Domingo 9 de nociembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Vallecas

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Rayo Vallecano a la Jornada 12 de LaLiga?

El Real Madrid goleó 4-0 a Valencia en la Jornada 11 de LaLiga, y con 30 puntos es el líder de LaLiga.

Sin embargo, el Real Madrid perdió el invicto en la Champions League con Liverpool, así que llega con ganas de revancha.

El Rayo Vallecano, rival del Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, perdió 0-4 con Villarreal en su anterior partido, y con 14 puntos ocupa el lugar 10 de la tabla general .