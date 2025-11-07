Rayo Vallecano vs Real Madrid serán rivales en la Jornada 12 de LaLiga; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los Merengues.
El Real Madrid busca poner más distancua en la cima de LaLiga, y el Rayo Vallecano no luce como un rival peligroso para los Merengues en la Jornada 17.
Rayo Vallecano vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de LaLiga
El pronóstico del partido Rayo Vallecano vs Real Madrid es victoria de 3-1 a favor de los Merengues, que seguirán firmes en la cima de LaLiga tras 12 jornadas.
Rayo Vallecano vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de LaLiga
Real Madrid visitará con esta posible alineación al Rayo Vallecano en la Jornada 12 de La Liga.
Portero
- Courtois
Defensas
- Trent
- Militao
- Huijsen
- Carreras
Medios
- Camavinga
- Arda Güler
- Valverde
Delanteros
- Bellingham
- Vinicius
- Mbappé
El Rayo Vallecano defenderá su cancha de los embates del Real Madrid con esta posible alineación, en la Jornada 12 de LaLiga.
Portero
- Batalla
Defensas
- Ratiu
- Lejeune
- Nobel Mendy
- Pep Chavarría
Medios
- Pathé Ciss
- Óscar Valentín
- Isi Palazón
- De Frutos
- Álvaro García
Delantero
- Alemao
Rayo Vallecano vs Real Madrid: Día y hora para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga
El Rayo Vallecano recibe a Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 9 de noviembre de 2025 en Vallecas.
A las 9:15 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Rayo Vallecano vs Real Madrid, en la continuación de la Jornada 12 de LaLiga.
Rayo Vallecano vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Rayo Vallecano vs Real Madrid, el domingo 9 de noviembre, como parte de la Jornada 12 de LaLiga.
- Partido: Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Fase: Jornada 12 de LaLiga
- Fecha: Domingo 9 de nociembre de 2025
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio de Vallecas
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Rayo Vallecano a la Jornada 12 de LaLiga?
El Real Madrid goleó 4-0 a Valencia en la Jornada 11 de LaLiga, y con 30 puntos es el líder de LaLiga.
Sin embargo, el Real Madrid perdió el invicto en la Champions League con Liverpool, así que llega con ganas de revancha.
El Rayo Vallecano, rival del Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga, perdió 0-4 con Villarreal en su anterior partido, y con 14 puntos ocupa el lugar 10 de la tabla general .