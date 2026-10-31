FC Juárez vs Querétaro jugaron en actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 15, FC Juárez se ubica en último lugar con 8 puntos.

Querétaro, por su parte, se quedó con 20 unidades en la novena posición del Apertura 2026.

Marcador final: FC Juárez 3-1 Querétaro.

FC Juárez vs Querétaro: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

FC Juárez vs Querétaro se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de mantenerse en primer lugar de la tabla general, mientras Pachuca en busca de salir de los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Querétaro:

Minuto 17: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

Minuto 39: Gol de Madson de Souza Silva (FC Juárez)

Minuto 83: Gol de José Luis Rodríguez (FC Juárez)

Minuto 89: Gol de Ali Ávila (Querétaro)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Querétaro en la Liga MX?

FC Juárez y Querétaro volverán a la actividad en la Jornada 16 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

FC Juárez visita al San Luis el viernes 6 de noviembre en partido de la Jornada 16, mientras que Querétaro enfrenta a Puebla el domingo 8 del mismo mes.