San Luis vs Atlas jugaron en actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 15, Atlas se ubica en segundo lugar con 27 puntos.

San Luis, por su parte, se quedó con 19 unidades en la onceava posición del Apertura 2026.

Marcador final: San Luis 0-1 Atlas.

San Luis vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

San Luis vs Atlas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

San Luis con la necesidad de mantenerse en primer lugar de la tabla general, mientras Atlas en busca de salir de los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido San Luis vs Atlas:

Minuto 63: Gol de Florián Monzón (Atlas)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Atlas en la Liga MX?

San Luis y Atlas volverán a la actividad en la Jornada 16 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

San Luis recibe al FC Juárez el viernes 6 de noviembre en partido de la Jornada 16, mientras que Atlas enfrenta a Pachuca el sábado 7 del mismo mes.