Puebla vs Pumas jugaron en actividad de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 15, Puebla se ubica en décimo cuarto lugar con 16 puntos.

Pumas, por su parte, se quedó con 20 unidades en la novena posición del Apertura 2026.

Marcador final: Puebla 1-2 Pumas.

Puebla vs Pumas: así se definió el partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Puebla vs Pumas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Puebla con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Pumas en busca de calificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Puebla vs Pumas:

Minuto 10: Gol de Juninho (Pumas)

Minuto 23: Gol de Omar Moreno (Puebla)

Minuto 90+1: Gol de Álvaro Angulo (Pumas)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y Pumas en la Liga MX?

Puebla y Pumas volverán a la actividad en la Jornada 16 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Puebla visita al Querétaro el domingo 8 de noviembre en partido de la Jornada 16, mientras que Pumas enfrenta al América el sábado 7 del mismo mes.