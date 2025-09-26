Rayados vs Santos se encuentran en la Jornada 11 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El partido Rayados vs Santos es uno de los cinco juegos con los que continuará Jornada 11 de la Liga MX.

Rayados vs Santos: Pronóstico en el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Rayados es favorito para volver al triunfo en la Jornada 11 de la Liga MX, y el pronóstico es que ganará 3-1 a Santos.

Rayados vs Santos: Posibles alineaciones en el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Rayados recibirá con esta posible alineación a Santos, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Santiago Melé Erik Aguirre Stefan Medina Sergio Ramos Luis Reyes Fidel Ambriz Jorge Rodríguez Oliver Torres Jesús Corona Sergio Canales Sergio Berterame

Santos busca dar la sorpresa en Monterrey con esta posible alineación, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Carlos Acevedo Jonathan Pérez Kevin Balanta Bruno Amione Javier Abella Javier Güemez Salvador Mariscal Ramiro Sordo Jordan Carrillo Kevin Palacios Alberto Ocejos

Rayados vs Santos: Día para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Rayados vs Santos chocan el sábado 27 de septiembre en la Jornada 11 del Apertura 2025 en la Liga MX.

Rayados vs Santos: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Rayados vs Santos se miden en la Jornada 11 de la Liga MX, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Las señales del Canal 5, ViX Premium transmitirán el partido Rayados vs Santos, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Santos

Fase: Jornada 11 de la Liga MX

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5 y ViX Premium

¿Cómo llegan Rayados y Santos a la Jornada 11 de la Liga MX vs Santos?

Toluca recibió a Rayados en la Jornada 10 de la Liga MX, partido que terminó con una escandalosa goleada 6-2 a favor de los Choriceros.

Con 22 puntos, Rayados es tercer lugar de la Liga MX, abajo de Cruz Azul y Toluca.

En la Jornada 10 de la Liga MX, Santos venció 1-0 a Tijuana, que era uno de los equipos con mejor ritmo en la competencia.