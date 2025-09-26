Atlético de Madrid vs Real Madrid se miden en la Jornada 7 de LaLiga; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los Merengues.
El Real Madrid es favorito para sumar su séptimo triunfo en LaLiga, pero el pronóstico es que el Atlético de Madrid sacará el empate 2-2 en el Estadio Metropolitano.
Atlético de Madrid vs Real Madrid: Posibles alineaciones en la Jornada 7 de LaLiga
El Atlético de Madrid saltará a su cancha con esta posible alineación, contra el Real Madrid.
- Oblak
- Marcos Llorente
- Le Normad
- Lenglet
- Hanck
- Giuliano
- Koke
- Barrios
- Nico González
- Griezmann
- Julián Álvarez
El Real Madrid Madrid defenderá el liderato de LaLiga ante el Atletico de Madrid, con esta posible alineación.
- Courtois
- Carvajal
- Militao
- Huijsen
- Carreras
- Tchouameni
- Valverde
- Arda Guler
- Mastantuono
- Vinicius
- Mbappé
Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan el sábado 27 de septiembre en la continuación de la Jornada 7 de LaLiga.
Atlético de Madrid vs Real Madrid se miden en la Jornada 7 de LaLiga, en partido que inicia a las 8:15 horas, tiempo del centro de México.
La señal de SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, en la Jornada 7 de LaLiga.
- Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid
- Fase: Jornada 7 de LaLiga
- Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025
- Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Metropolitano
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan Real Madrid y Atlético de Madrid a la Jornada 7 de LaLiga?
El Real Madrid visitó a Levante en la Jornada 6 de LaLiga, partido que terminó 4-1 a favor de los Merengues.
Con 18 puntos, el Real Madrid de Xabi Alonso es el líder de LaLiga, seguido por el FC Barcelona, Villarreal y Espanyol.
Atlético de Madrid, rival del Real Madrid en la Jornada 7 de LaLiga, derrotó a Rayo Vallecano, para llegar a 9 puntos en la competencia española.
Con esa cosecha de puntos, Atlético de Madrid ocupa el lugar 9 de LaLiga.