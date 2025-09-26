Atlético de Madrid vs Real Madrid se miden en la Jornada 7 de LaLiga; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los Merengues.

Atlético de Madrid vs Real Madrid es uno de los cuatro partidos con los que continúa la Jornada 7 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de LaLiga

El Real Madrid es favorito para sumar su séptimo triunfo en LaLiga, pero el pronóstico es que el Atlético de Madrid sacará el empate 2-2 en el Estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Posibles alineaciones en la Jornada 7 de LaLiga

El Atlético de Madrid saltará a su cancha con esta posible alineación, contra el Real Madrid.

Oblak Marcos Llorente Le Normad Lenglet Hanck Giuliano Koke Barrios Nico González Griezmann Julián Álvarez

El Real Madrid Madrid defenderá el liderato de LaLiga ante el Atletico de Madrid, con esta posible alineación.

Courtois Carvajal Militao Huijsen Carreras Tchouameni Valverde Arda Guler Mastantuono Vinicius Mbappé

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Día para ver el partido de la Jornada 7 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan el sábado 27 de septiembre en la continuación de la Jornada 7 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Real Madrid se miden en la Jornada 7 de LaLiga, en partido que inicia a las 8:15 horas, tiempo del centro de México.

La señal de SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, en la Jornada 7 de LaLiga.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fase: Jornada 7 de LaLiga

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Atlético de Madrid a la Jornada 7 de LaLiga?

El Real Madrid visitó a Levante en la Jornada 6 de LaLiga, partido que terminó 4-1 a favor de los Merengues.

Con 18 puntos, el Real Madrid de Xabi Alonso es el líder de LaLiga, seguido por el FC Barcelona, Villarreal y Espanyol.

Atlético de Madrid, rival del Real Madrid en la Jornada 7 de LaLiga, derrotó a Rayo Vallecano, para llegar a 9 puntos en la competencia española.

Con esa cosecha de puntos, Atlético de Madrid ocupa el lugar 9 de LaLiga.