Rayados vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Domingo 30 de agosto a las 20:00 horas por YouTube y ViX.
- Partido: Rayados vs San Luis
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX
Rayados vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El domingo 30 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Rayados vs San Luis.
Rayados vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?
El partido Rayados vs San Luis podrá verse a través de las señal de ViX.
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- Partido: Rayados vs San Luis
- Fase: Jornada 6 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: YouTube y ViX
¿Cómo van Rayados y San Luis en la Liga MX?
Rayados suma 9 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es séptimo lugar de la competencia.
Por su parte, San Luis tiene 3 puntos en el lugar 16 de la tabla de posiciones del torneo.