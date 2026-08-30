Rayados vs San Luis juegan en la Jornada 6 de la Liga MX. Domingo 30 de agosto a las 20:00 horas por YouTube y ViX.

  • Partido: Rayados vs San Luis
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: YouTube y ViX

Rayados vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El domingo 30 de agosto de 2026 continúa la Jornada 6 de la Liga MX con dos partidos, entre ellos el Rayados vs San Luis.

Rayados vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de Liga MX?

El partido Rayados vs San Luis podrá verse a través de las señal de ViX.

  • Partido: Rayados vs San Luis
  • Fase: Jornada 6 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 30 de agosto de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: YouTube y ViX

¿Cómo van Rayados y San Luis en la Liga MX?

Rayados suma 9 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es séptimo lugar de la competencia.

Por su parte, San Luis tiene 3 puntos en el lugar 16 de la tabla de posiciones del torneo.