El partido pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX, Querétaro vs Rayados se jugó este sábado 14 de noviembre en el estadio La Corregidora, con importante triunfo del Monterrey.

Después del resultado del duelo de la Jornada 7, Querétaro se quedó en el lugar 12 con 20 puntos, ya eliminado del Apertura 2026.

Rayados, por su parte, suma 24 unidades en el séptimo lugar de la competencia de la Liga MX y tiene en sus manos lograr la clasificación a la Liguilla.

Marcador final: Querétaro 0-1 Rayados

Querétaro vs Rayados: así se definió el partido pendiente de la Jornada 7 de la Liga MX

Querétaro vs Rayados se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general, en busca de un lugar en la Liguilla.

Con el triunfo, Rayados tendrá que definir su pase a la siguiente ronda en la cancha de Pumas, en la Jornada 17.

Así fue el gol del partido Querétaro vs Rayados:

Minuto 48: Gol de Diego Rossi (Querétaro 0-1 Rayados)

Querétaro ya está eliminado del torneo (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Rayados en la Liga MX?

Querétaro y Rayados volverán a la actividad en la 17 de la Liga MX, como parte del Apertura 2026.

Querétaro recibirá Necaxa el domingo 22 de noviembre en el cierre de la Jornada 17; mientras que Rayados visita a Pumas un día antes.