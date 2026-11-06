Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural presentó durante la mañana de este viernes 6 de noviembre Original 2026, el Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario que regresa en su sexta edición.

Encuentro que tendrá la presencia de más de 580 maestros artesanos con 264 mil piezas artesanales que van desde textil, joyería, cerámica, fibras vegetales, metalistería, plumaria, vidrio, cerería, arte wixárika, maque y laca, entre otras.

Fecha y horarios de Original 2026 en Los Pinos

Original 2026 en Los Pinos se realizará del 12 al 15 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos, con entrada gratuita.

Los horarios del Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario serán de 10:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

Original 2026 en Los Pinos: fechas, horarios y actividades gratuitas (@OriginalMexico)

Actividades culturales de Original 2026 en Los Pinos

Original 2026 en Los Pinos tendrá más de 80 actividades completamente gratuitas para el público en general.

Con ello, en esta edición de Original 2026 habrá talleres y actividades interactivas tales como:

Rutas temáticas: Talleres abiertos de los tintes naturales, el barro, el rebozo y los hilos.

Escuincles y El Nido: Juegos y dinámicas de exploración para bebés y niños

Nanas y Tatas: Actividades enfocadas a adultos mayores en la experimentación con talavera tlaxcalteca, bordado tradicional, barro negro y joyería comcáac

Pasarelas de Moda Artesanal: Una por día a las 9:00 de la noche con los diseñadores Kunt Vargas, Tlalli Maribel, Ulises Martínez y José Navarro

Para mayor información y detalles de las actividades culturales en Original 2026 te recomendamos visitar el sitio: https://original.cultura.gob.mx/original-encuentro-de-arte-textil-decorativo-y-utilitario-edicion-noviembre/

OriginalLab, la novedad de Original 2026 en Los Pinos

El Laboratorio de Innovación Artesanal (OriginalLab) será una de las novedades que se presenten en Original 2026 en Los Pinos, pues se trata de un programa formativo.

Programa de formación intensiva y mentoría especializada diseñado específicamente para las maestras y maestros artesanos de todo el país con el objetivo de ampliar herramientas a creadores sin cambiar las tradiciones.

Además de asesoramiento para competir de mejor manera en el mercado moderno para una comercialización justa; así como el respeto al patrimonio intelectual y de los saberes ancestrales.

Llega Taller Original a Original 2026 en Los Pinos

Derivado de OriginalLab, llega el Taller Original, una línea comercial exclusiva de ropa y textiles de 41 modelos únicos de prendas.

Taller Original tendrá un esquema de comercio justo con una comercialización exclusiva, etiquetado con identidad y bono por venta.

Por lo que solo estas piezas de Taller Original se venderán únicamente en las tiendas físicas y virtuales del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).

Original 2026 en Los Pinos tendrá festival musical

Entre otras de las novedades que se tendrán en Original 2026 en Los Pinos es que suma un festival musical con su escenario Velaria donde se ofrecerán 16 conciertos gratuitos.

Con un programación musical que va desde el ska, rock, rap y electrónica con interpretaciones en lenguas originarias

Jueves 12 de noviembre

11:00 am Mixe Represent (Rap/Banda mixe)

01:30 pm Juchirap (Rap zapoteco)

03:30 pm MI$HA

04:30 pm Juan Sant (Rap totonaco)

Viernes 13 de noviembre

11:30 am Lumaltok (Rock y blues tsotsil)

01:30 pm Noesis Ñuu Savi (Rock mixteco)

03:30 pm Sak Tzevul (Rock tsotsil)

04:30 pm Hamac Caziim (Rock de la comunidad seri)

Sábado 14 de noviembre

11:30 am Vibra Muchá (Reggae/Ska infantil)

01:30 pm Miroslav Ü (Electrónica con cantos e instrumentos prehispánicos)

03:30 pm Alyosha Barreiro (Fusión sonora contemporánea y tradicional)

04:30 pm Centavrvs (Electrónica regional mexicana y cumbia)

Domingo 15 de noviembre