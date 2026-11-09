Cruz Azul es el nuevo líder después de la Jornada 16 del Apertura 2026. América, Chivas, Toluca y Atlas siguen de cerca a La Máquina en la tabla de posiciones.
- Cruz Azul | 32 puntos
- América | 30 puntos
- Chivas | 30 puntos
- Toluca | 27 puntos
- Atlas | 27 puntos
- Santos | 25 puntos
- León | 23 puntos
- Pachuca | 22 puntos
- Tijuana | 22 puntos
- Rayados | 21 puntos
- Pumas | 21 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- Puebla | 19 puntos
- San Luis | 19 puntos
- Tigres | 15 puntos
- Atlante | 14 puntos
- Necaxa | 13 puntos
- FC Juárez | 11 puntos
Cruz Azul se convirtió en el nuevo líder de la competencia tras los empates de América y Chivas.
La Jornada 17 se juega del viernes 20 de noviembre al domingo 22 de noviembre.
Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, Toluca y Pachuca.
Estos son todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX:
- Necaxa 1-0 Tijuana
- San Luis 0-1 FC Juárez
- Atlante 0-2 Santos
- Atlas 1-4 Pachuca
- Tigres 2-3 Cruz Azul
- Toluca 4-0 Rayados
- Pumas 2-2 América
- Querétaro 0-2 Puebla
- León 1-1 Chivas
Fechas y horarios de la Jornada 17 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX:
Viernes 20 de noviembre
- Puebla vs San Luis | 19 horas
- Tijuana vs Atlante | 19 horas
- FC Juárez vs Atlas | 21 horas
Sábado 21 de noviembre
- Santos vs León | 17 horas
- Pachuca vs Toluca | 17 horas
- Pumas vs Rayados | 19 horas
- Tigres vs América | 21 horas
Domingo 22 de noviembre
- Chivas vs Cruz Azul | 17:07 horas
- Querétaro vs Necaxa | 19 horas