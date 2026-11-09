Cruz Azul es el nuevo líder después de la Jornada 16 del Apertura 2026. América, Chivas, Toluca y Atlas siguen de cerca a La Máquina en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

Cruz Azul | 32 puntos América | 30 puntos Chivas | 30 puntos Toluca | 27 puntos Atlas | 27 puntos Santos | 25 puntos León | 23 puntos Pachuca | 22 puntos Tijuana | 22 puntos Rayados | 21 puntos Pumas | 21 puntos Querétaro | 20 puntos Puebla | 19 puntos San Luis | 19 puntos Tigres | 15 puntos Atlante | 14 puntos Necaxa | 13 puntos FC Juárez | 11 puntos

Cruz Azul se convirtió en el nuevo líder de la competencia tras los empates de América y Chivas.

La Jornada 17 se juega del viernes 20 de noviembre al domingo 22 de noviembre.

Resultados de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de Cruz Azul, Toluca y Pachuca.

Estos son todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX:

Necaxa 1-0 Tijuana

San Luis 0-1 FC Juárez

Atlante 0-2 Santos

Atlas 1-4 Pachuca

Tigres 2-3 Cruz Azul

Toluca 4-0 Rayados

Pumas 2-2 América

Querétaro 0-2 Puebla

León 1-1 Chivas

Fechas y horarios de la Jornada 17 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs San Luis | 19 horas

Tijuana vs Atlante | 19 horas

FC Juárez vs Atlas | 21 horas

Sábado 21 de noviembre

Santos vs León | 17 horas

Pachuca vs Toluca | 17 horas

Pumas vs Rayados | 19 horas

Tigres vs América | 21 horas

Domingo 22 de noviembre