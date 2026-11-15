Tigres vs Pumas definieron a la primera escuadra semifinalista de la Liga Femenil BBVA, este sábado en el Estadio Universitario, con resultado a favor de las chicas del Pedregal.

El Apertura 2026 de la Liga Femenil tenía a Tigres como uno de los equipos favoritos al campeonato, pero Pumas llegó en buen momento y lo confirmó al golear 5-0 a las Amazonas.

El partido de ida terminó 3-2 a favor de Tigres, así que el marcador global quedó 3-7 para darle el pase a Pumas Femenil.

Marcador: Tigres 0-5 Pumas (Global 3-7)

Tigres no pudo con la solidez de defensiva de Pumas (Jonathan Duenas / MEXSPORT)

Tigres vs Pumas: así fue el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

En el partido Tigres vs Pumas de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA fue de un solo lado a favor del equipo visitante, que neutralizó el poderío rival en el Estadio Universitario.

Así fueron los goles del partido de cuartos de final Tigres vs Pumas:

Minuto 25: Gol de Stephanie Ribeiro (Tigres 0-1 Pumas)

Minuto 57: Gol de Priscila Chinchilla (Tigres 0-2 Pumas)

Minuto 66: Gol de Stephanie Ribeiro (Tigres 0-3 Pumas)

Minuto 82: Gol de Montserrat Hernández (Tigres 0-4 Pumas)

Minuto 89: Gol de Elena Sainz (Tigres 0-5 Pumas)

Priscila Chinchilla dio un gran partido para Pumas Femenil (Jorge Martinez / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres Femenil y Pumas?

Tigres Femenil quedó eliminado en los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pumas clasificó a la Liguilla Femenil después de varios torneos de no hacerlo, y jugará por primera vez las semifinales.