Te decimos a qué hora termina Little Jesus en el Teatro Metropólitan para su concierto del sábado 14 de noviembre.

La celebración del décimo aniversario del álbum Río Salvaje de Little Jesus continúa; ahora la banda tocará en el Teatro Metropólitan de CDMX.

Horario del concierto de Little Jesus en el Teatro Metropólitan

Este sería el horario para Little Jesus en el Teatro Metropólitan este sábado 14 de noviembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Little Jesus, banda (Little Jesus / Facebook)

Durante su concierto en CDMX, El repertorio de Little Jesus se encontrará estructurado en dos partes. Primeramente tocarán el álbum Río Salvaje completo.

Posteriormente, la banda interpretará un bloque de canciones con éxitos de su trayectoria que los ha consolidado dentro de la escena musical rock indie.

El show no contará con artista invitado o telonero, por ello te recomendamos arribar con anticipación al recinto.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

Si quieres llegar al Teatro Metropólitan, la mejor opción es bajarse en la estación Juárez de la Línea 3 del Metro CDMX.

Al salir del Metro hay que caminar por Balderas hasta llegar a Avenida Independencia, calle en donde está el Teatro Metropólitan.

La dirección es: Av Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México.