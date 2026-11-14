Hoy 14 de noviembre se presenta en concierto gratuito Garbage en el Zócalo como parte de las actividades culturales de la Ciudad de México.

Así que no te pierdas de esta oportunidad de ver a Garbage en el Zócalo que ya te dejamos los detalles de horario en que termina el magno show:

Apertura para peatones: 2:00 de la tarde

Telonero: Sin artista previo

Invitado especial: Paulina Villarreal de The Warning

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Setlist de canciones: Alrededor de 18 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche

Garbage en el Zócalo de CDMX: fecha y hora del concierto gratuito (Gobierno de la CDMX )

Garbage gratis en el Zócalo este 14 de noviembre

El Zócalo será el escenario para el regreso de la banda Garbage con concierto gratuito y magno que promete ser parte de la lista, detrás de Shakira, Interpol y demás exponentes de la música que se han hecho presentes en la plancha capitalina.

Recuerda que ante la magnitud del concierto Garbage en el Zócalo se esperan cortes a la circulación el primer cuadro del Centro Histórico para habilitar pasos peatonales sobre las avenidas Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Así como el cierre de la Estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro, por lo que las alternativas serán las estaciones Allende, Bellas Artes o Pino Suárez de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Salto del Agua de la Línea 8.